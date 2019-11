Reinaldo, o “Príncipe do Pagode”, morre aos 65 anos

De acordo com a assessoria do artista, Reinaldo lutava contra a doença há 4 anos. O enterro, que será aberto ao público, acontece hoje mesmo, às 17 horas, no cemitério da Bela Vista, em Osasco.

Mesmo com o tratamento, o artista não parou a agenda de shows. O próximo aconteceria neste domingo, na Vila Madalena, em São Paulo.

Entre os maiores sucessos do cantor, estão as músicas “Retrato Cantado de Um Amor”, “Trapaças do Amor” e “Sonhos”.