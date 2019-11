Regularização Fundiária: Prefeitura de Caieiras promoverá plantão de orientações

Em Caieiras, a prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação e Planejamento, realizará um plantão de atendimento para dar orientações e esclarecer sobre o processo dos imóveis do Jardim Nova Era. As orientações serão passadas no dia 13 de novembro, das 9h às 15h, no ginásio Poliesportivo Antônio Decresci, no bairro.

De acordo com a prefeitura, é importante que todos os moradores do conjunto Habitacional de Interesse Social Caieiras A, das casas CDHU do Jardim Nova Era, fiquem atentos e compareçam.