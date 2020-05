Região ultrapassa 60 mortes por Covid-19

Os municípios de Caieiras e Francisco Morato lideravam o número de mortes com 18 óbitos cada. A “Cidade dos Pinheirais” tinha 48 casos confirmados e a quantidade de moratenses diagnosticadas com o novo coronavírus era de 145. Franco da Rocha lidera o número de casos: são 167 e 15 mortes. Cajamar registrava 125 casos confirmados e 9 mortes. Mairiporã fecha a lista com 49 pessoas infectadas pelo Covid-19 e quatro óbitos.

Há algumas semanas, as prefeituras passaram a divulgar também o número de pessoas curadas pela doença. Cajamar aparece na frente com 76 pessoas que se livraram do coronavírus, seguido por Franco da Rocha (65), Francisco Morato (53) e Caieiras (37).

Em todo país, são mais de 114.715 mil casos da Covid-19 e as mortes passam de 8 mil. Cerca de 48 mil pessoas se recuperaram, o que corresponde a 42% do total de casos.

Uso de máscaras

Para frear o ritmo de contaminação do COVID-19, desde a quinta-feira, 7, o uso de máscara passou a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo por pessoas que circularem em espaços públicos.

De acordo com o governador João Doria, a regulamentação caberá às prefeituras, que definirão a fiscalização e a aplicação de penalidades a quem desobedecer a medida.

Desde o dia 4, os passageiros do Metrô, CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, também foram obrigados a usar máscara.