Região terá mais 32 leitos de Covid. Anúncio foi feito por prefeitos do Cimbaju

O anúncio feito por Danilo Joan, prefeito de Cajamar, em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quarta-feira, 17. Os representantes regionais foram recebidos por Fernando Fernandes.

De acordo com Danilo, 20 leitos de UTI e outros 12 de enfermaria serão disponibilizados no Hospital Albano, em Franco da Rocha, a partir do dia 22 de março. A cidade de Cajamar também terá passará a ter mais de 14 leitos de UTI para uso regional.

Durante a transmissão também foi divulgado que 15 pessoas morreram em Franco da Rocha aguardando transferência pelo sistema Croos, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Em Caieiras, nove óbitos foram registrados pelo mesmo motivo: falta de leitos de UTI.

“O momento é difícil e precisamos da compreensão de todos. Entendemos a pressão dos comerciantes, mas as pessoas precisam entender que para trabalhar precisam estar vivos. Ainda não é possível retomar a vida normal”, disse Danilo Joan, destacando que mais de 1.400 pessoas aguardam por leitos de UTI no Estado de São Paulo.

A desmontagem dos hospitais de campanha também foi citada durante a coletiva. “Muita gente questiona. Passamos grande fase e os números baixaram. Mas a nova cepa voltou com mais força. Nem o Estado consegue respirador”, pontuou.

Por fim, os prefeitos pediram a colaboração de todos. “Nossa região passa por um momento delicado e a população precisa colaborar. Poder público e o povo precisam estar engrenados nesse momento”, finalizaram.