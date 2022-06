Região terá eventos sobre diversidade

A caminhada promete agitar a cidade e garantir visibilidade para as causas ligadas ao combate à homofobia e a busca por direitos e cidadania à população LGBT+.

O principal objetivo do mês que celebra a diversidade é reforçar a importância de discutir as temáticas que envolvem a população LGBTQIA+, bem como promover uma maior equidade social e redução dos preconceitos direcionados a essa comunidade.

Em Francisco Morato, o Instituto Diversificar, em parceria com a 249ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do município, realizará uma ação social para a Comunidade LGBTQI+, também no dia 2.

A ação vai acontecer no CSU, Centro Social Urbano, das 15 às 20 horas, e vai contar com palestras sobre saúde, direitos, pessoas LGBTQI+ em destaque, realização de exames gratuitos (HIV, SÍFILIS, DIABETES, ETC), apresentações musicais, bazar beneficente e muito mais.

