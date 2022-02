Região registra mais de 68 mil casos de Covid desde o início da pandemia

A média móvel de casos está no 15º dia seguido de declínio e chegou a 98.896. É o menor número desde 19 de janeiro, quando índice estava em 99.974. Já a média móvel de mortes chegou 819, acima de 800 desde 8 de fevereiro de 2022, mas em queda pelo segundo dia consecutivo.

Médias móveis levam em consideração as médias dos números dos últimos sete dias e são utilizadas para evitar distorções causadas por eventuais subnotificações aos finais de semana.

Ao todo, já são 28.251.327 casos de Covid-19 e 645.420 óbitos registrados desde o início da pandemia.

Região

Na região do Cimbaju, Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri, um levantamento feito jornal Regional News com dados divulgados em páginas oficias das prefeituras revelou que, até a quarta-feira, 23, os casos de Covid alcançavam a marca de 68.590. Já o de mortes, considerando os mesmos municípios e data da coleta de informações, era de 1.742.

Franco da Rocha é a cidade com maior número de casos. Desde o início da pandemia 17.943 pessoas foram infectadas. Em segundo lugar, aparece Francisco Morato com 17.816. Na sequência está Mairiporã com 13.378 casos, seguido por Caieiras e Cajamar com 12.136 e 7.317 respectivamente.

No que diz respeito ao número de óbitos, quem lidera essa lista é Francisco Morato com 449 registros. Franco da Rocha aparece na sequência com 436. A cidade de Caieiras registrou 335 mortes e Mairiporã 270 óbitos. A cidade com menor número de mortes é Cajamar com o registro de 252 pessoas que perderam a vida para o coronavírus.

O número de curados nos cinco municípios é de 66.409

Vacinação

Em toda região, 1.258.919 pessoas foram vacinadas entre 1ª, 2ª, 3ª e dose única, segundo dados do site Vacina Já do Governo do Estado de São Paulo.

A cidade com maior número de vacinados é Francisco Morato com 345.938 doses aplicadas. Surge em 2º lugar o município de Franco da Rocha com 325.607 pessoas vacinadas. Na sequência aparecem Caieiras (203.825), Cajamar (193.731) e Mairiporã (189.818).

Em todo o Estado de São Paulo, 99.048.400 receberam a vacina.