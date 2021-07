Região está entre as últimas em ranking de vacinação

Considerando a população regional de aproximadamente 610 mil habitantes, ainda é baixa a quantidade de pessoas imunizadas. No ranking de vacinação do governo estadual, as cidades da região amargam as últimas colocações entre os 645 municípios existentes.

Quem mais recebeu a primeira dose da vacina até esta data foi Francisco Morato com 55.638.259 pessoas imunizadas, de uma população de 177.633. Em seguida aparece Franco da Rocha que vacinou 54.406, de 156.492 habitantes. Caieiras surge na sequência tendo imunizado 34.843 de uma população total de 102.775. Mairiporã que é habitada por 101.937 aplicou a primeira picada da vacina em 33.161. Por fim, aparece Cajamar que destinou o imunizante a 25.741, de uma população geral de 77.934. Nenhuma das cidades chega a 35% da população total vacinada.

Em relação à segunda dose, foram aplicadas 52.923 vacinas nos cinco municípios, o que corresponde menos de 10% da população regional. Apenas Francisco Morato (536) e Cajamar (646) aplicaram o imunizante em dose única.

Com esses números retirados do portal VacinaJá, do Governo de São Paulo, pouco dá para se comemorar com publicações feitas pelas prefeituras que propagam grandes feitos nas redes sociais, quando na verdade seguem baixos os números de vacinados contra a Covid-19 na região.

É importante salientar que o esquema vacinal só será completo com as duas doses aplicadas. Quem ainda não voltou para receber a segunda dose do imunizante deve procurar a unidade de saúde básica mais perto de sua casa.