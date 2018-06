Região de Caieiras também sofreu com as paralisações

Na “Cidade dos Pinheirais”, a situação começou a ficar ruim com a falta de combustíveis nos postos da cidade. Na quinta-feira, 24, teve início, logo pela manhã, o corre-corre de motoristas em busca por gasolina e etanol. O mesmo ocorreu em Perus, Franco da Rocha e Francisco Morato.

No mesmo dia, por volta das 16 horas, teve início uma manifestação feita por motociclistas na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, na região do Serpa. O bloqueio foi feito em todas as saídas possíveis da estrada, travando o trânsito que já é ruim em circunstancias normais.

Declarando apoio à greve dos caminhoneiros, os protestantes deixavam passar pela rodovia apenas ambulâncias e viaturas. Ainda na quinta-feira, os postos de combustíveis fechavam as portas por falta de produtos e os que tinham, cobravam alto pelo litro de inflamáveis. A situação também já ficava complicada com a falta de alimento e alta nos preços em mercados da região.

Enquanto o Governo Federal tentava um acordo com os caminhoneiros, outra manifestação, ainda maior, foi feita na sexta-feira, 25, no mesmo trecho da estrada.

Após um final de semana mais tranquilo, na madrugada de segunda-feira, 28, os manifestantes reuniram um grupo maior de pessoas e impediram que ônibus, incluindo os rodoviários, passassem pelo bloqueio feito na Rodovia SP-332, agora em toda extensão entre Caieiras e Franco, região do Serpa e também em Laranjeiras. Essa decisão dos protestantes perdurou por 24 horas.

Desta vez, o impacto foi ainda maior e com dezenas de ônibus impedidos de passar, os reflexos foram sentidos em outras cidades que foram obrigadas a cancelar aulas e manter em funcionamento apenas serviços essenciais.

Nem mesmo a presença da Polícia Militar evitou o bloqueio que ocorreu de forma tranquila e sem ocorrências. De acordo com o Major Paim, do 26º Batalhão da Polícia Militar, neste dia foram registrados quatro pontos de manifestação na região. A Polícia Rodoviária, responsável por tentar liberar as vias, também esteve no local acompanhada de viaturas da Força Tática, Canil e Rocam que estavam no local para agir caso fosse necessário com ações de controle de distúrbios civil.

Reflexos

Com tudo paralisado, a segunda-feira, 28, foi de desafios para muitas pessoas. Os reflexos na cidade de Caieiras foram sentidos com trabalhadores não conseguindo chegar a empresa, comércios fechados, ruas com pouco tráfego de veículos, pessoas a pé se virando como conseguiam para chegar ao emprego ou voltar para casa, escolas particulares fechadas e movimento muito abaixo do normal.

Com a situação promovendo problemas em toda a região, uma reunião com os prefeitos de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã foi realizada e por meio de decretos, decidiram suspender aulas e outros serviços na terça-feira, 29, e quarta-feira, 30.

Momento inusitado

Em meio a manifestação que em um primeiro momento apoiava os caminhoneiros, depois passou a pedir redução no preços da gasolina e mais tarde passou a reivindicar melhorias ao prefeito de Caieiras, Gerson Romero, uma cena no mínimo inusitada chamou a atenção.

O administrador público de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, fez uma aparição em meio à multidão tentando negociar com os manifestantes que cobravam melhorias relacionadas a Caieiras. Entre vaias e apoio, ele falou com o pessoal que também ficou sem entender o porquê de sua intervenção onde não fora chamado, mas logo teve pouca atenção em razão de ser quem deveria responder pelos caieirenses.

Reunião

Para entender o que os manifestantes reivindicavam, o prefeito de Caieiras recebeu um grupo de pessoas em seu gabinete na terça-feira, 29. Ao lado dos secretários, o administrador público debateu demandas apresentadas por eles no tocante a Caieiras e juntos chegaram a um consenso sobre medidas serem tomadas. “Ambos os lados saíram muito satisfeitos com o desenrolar da reunião, em que foi possível abordar assuntos que são de interesse de todos os caieirenses, esclarecendo dúvidas e expondo tudo o que a minha administração fez ao longo desse um ano e meio”, declarou.

Voltando à normalidade

Na terça-feira, 29, com a situação um pouco mais tranquila, o que chamou a atenção, foi o alvoroço de motoristas em busca de combustíveis, já que postos de Caieiras voltaram a receber gasolina e etanol e tão logo foi a informação foi propagada, enormes filas de veículo se formaram em vias próximas a esses estabelecimentos.

Para orientar o motorista acerca de seus direitos, o jornal Regional News conversou com Hélio Graziano, responsável pelo Procon de Caieiras, que forneceu informações quanto a média de preços máximos a serem praticados e deu orientação de como o consumidor proceder caso se sinta lesado.

De acordo com ele, se baseando em uma lista da ANP, Agência Nacional do Petróleo, de valores médios praticados entre 20 e 26 de maio, o preço da gasolina deve ser comercializada pelo valor mínimo de R$ 4,435 e máximo de 5,459. Já o valor do litro do etanol deve ficar entre 2,818 e 4,699. O diesel que teve uma redução, ainda não calculada nesse período, deve ser vendido de R$ 3,788 a 4,859, e o S10 de 3,63 a 4,909.

É a partir dessa listagem, disponibilizada aos PROCONs, que o consumidor deverá monitorar se está ocorrendo abusos nas cobranças. “Aos preços que excedem o valor máximo, o consumidor deve solicitar a nota fiscal ou cupom fiscal e encaminhar ao Procon Caieiras para averiguações”, disse Hélio Graziano.

Os telefone do Procon Caieiras são (11) 4445-9174, 4445-9175 ou 4445- 9183.