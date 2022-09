Refugiados afegãos no Brasil pedem ajuda

A chegada desses grupos se dá desde o ano passado, quando as tropas americanas encerraram 20 anos de intervenção militar no Afeganistão e o grupo extremista Talibã voltou ao poder. No mês seguinte, o governo do Brasil publicou uma portaria estabelecendo a concessão de visto temporário, para fins de acolhida humanitária, a cidadãos afegãos.

Segundo a prefeitura, as famílias afegãs estão sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que oferece alimentação, água, kits de higiene e cobertores para as pessoas que estão dormindo no aeroporto.

Ainda de acordo com a prefeitura, por causa da “elevada demanda de refugiados chegando ao Brasil”, o município inaugurou uma residência transitória para migrantes e refugiados no último dia 10 de agosto.

*Com informações do G1.

