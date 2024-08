Reflexões e escolhas que a vida impõe

Foto: Priscila Prade

Espetáculo premiado pela APCA é protagonizado por Rosana Stavis

A partir de 8 de agosto o Teatro Vivo, em São Paulo, recebe a nova temporada do espetáculo “A Aforista”. Protagonizada pela premiada atriz Rosana Stavis a montagem gira em torno de uma mulher “que caminha incessantemente em direção ao funeral de um antigo amigo da faculdade de música”.

Na jornada, a qual parece não ter fim, ela reflete sobre sua própria vida e os rumos que os amigos, todos músicos, tomaram. Entre escolhas, as quais vão do sucesso ao fracasso a mulher pensa nos caminhos que cada um seguiu e como isso influi na vida uns dos outros.

O texto “mergulha nas confusões e perturbações mentais da personagem, que apresenta um ritmo vertiginoso que oscila entre angustiante, hilário, poético e filosófico”. De forma impactante ela transmite “seus pensamentos em uma experiência teatral intensa e hilariante”.

Escrito e dirigido por Marcos Damaceno, “A Aforista”, estreou em janeiro de 2023 no Rio de Janeiro tendo já passado por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte totalizando mais de 150 apresentações.

A montagem ganhou no ano passado o prêmio de melhor espetáculo pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), além de indicações ao Prêmio Shell e APTR

No palco ladeando Rosana Stavis estão os pianistas Sérgio Justen e Fabio Cardoso, “que duelam no palco e dão o tom da narrativa com a trilha original criada pelo compositor Gilson Fukushima”.

“É uma peça sobre as decisões que tomamos. Sobre as nossas escolhas. Os caminhos que seguimos. E onde eles nos levam. É também uma peça sobre nossos sonhos, nossos desejos, principalmente quando somos jovens. E de como lidamos com eles, com nossas frustrações e nossas insatisfações: “ser artista é saber lidar com as frustrações” – diz a aforista. Enfim, como toda peça de teatro, de como lidamos com os nossos sentimentos. E de como lidamos com os nossos pensamentos”, atesta Marcos Damaceno.

“A Aforista” fica em cartaz no Teatro Vivo até 12 de setembro. Confira abaixo.

SERVIÇO

A Aforista

Reestreia dia 8 de agosto, quinta, às 20h, no Teatro Vivo.

Temporada: De 8 de agosto a 12 de setembro – Terças, quartas e quintas, às 20h.

Classificação: 14 anos

Duração: 75 minutos

Ingressos: R$100 e R$40*

Valor Preço Popular conforme determinação da Lei Rouanet, havendo um limite de ingressos por sessão.

Venda online: https://bileto.sympla.com.br/event/95024/d/261371/s/1784070

TEATRO VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. Telefone: 11 3430-1524