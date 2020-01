Reflexões da maternidade

Roteirizado por Cláudia Gomes, trazendo a direção de Joana Lebreiro, “Mãe Fora da Caixa” aborda com leveza e bom humor as reflexões e dificuldades da mãe moderna. No palco a atriz e humorista Miá Mello protagoniza a peça na qual uma mulher, mãe de uma menina de sete anos, aguarda ansiosamente em seu banheiro o resultado de um novo teste de gravidez. De acordo com Joana Lebreiro a expectativa da mulher passada no banheiro é a grande sacada do espetáculo. “São instantes em que cabe uma vida inteira, o mundo de pensamentos, as lembranças, os pensamentos contraditórios. É isso que acontece na cabeça e no coração de uma mãe e foi o que tentamos trazer para a encenação”, diz a diretora.

Para Miá Mello a mãe contemporânea acumula muitas tarefas o que resulta numa sobrecarga mental. “Temos a cobrança de de fazer um monte de coisas: ser boa mãe, ser boa profissional, ver as amigas, estar com o marido, ir ao mercado. Tem o velho ditado que diz que para criar uma criança é preciso de uma aldeia. A peça tem essa força de mostrar que não estamos sozinhas de verdade”, alega a atriz. O espetáculo segue temporada até 26 de abril.

Serviço

Mãe Fora da Caixa

Estreia hoje – 21 horas

Teatro das Artes: Av. Rebouças, nº 3970 / Inf: 3034-0075