Reflexão sobre o que somos

Foto: Divulgação

Monólogo com Adelino Costa propõe discutir relações sociais e humanas

Durante o mês de abril a sede da Cia Cemitério de Automóveis, em São Paulo, recebe o monólogo “Não Tem Meu Nome”, escrito, dirigido e interpretado por Adelino Costa. O ator e dramaturgo gaúcho, radicado em São Paulo desde 2010, criou o texto a partir de várias referências literárias principalmente as obras “O Avesso da Pele”, do escritor carioca Jeferson Tenório e “Pertencimento; Uma Cultura do Lugar” da americana bell hooks, pseudônimo da ativista antirracista americana Gloria Jean Watkins (1952-2021).

“Não Tem Meu Nome” foi resultado da pesquisa de conclusão do curso de Pós-Graduação em Direção Teatral que Adelino Costa fez na FPA (Faculdade Paulista de Arte) sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Soler. No palco da região central da capital, durante 80 minutos, vemos ator e personagem se fundirem numa narrativa de relatos de sua vivência, “pessoa periférica na infância e adolescência, evocando temas como o silenciamento de comunidades subalternizadas e o desprezo por meio de uma ideia falsa de visão universal.”

Durante o processo de criação Costa mergulhou nas próprias memórias resgatando os desafios enfrentados por ele e por outros como barreiras sociais, econômicas e geográficas evidenciando como aqueles oprimidos se adaptam para se encaixar numa sociedade majoritariamente branca e burguesa. “Se o espetáculo conseguir provocar no público 10% da reflexão que o processo me proporcionou, aposto que sairá tocado pela proposta”, afirma Adelino Costa.

A montagem é estruturada numa linguagem minimalista em que o solitário ator interage com objetos, luzes e trilha sonora “trazendo questões como o silenciamento e invisibilização por uma visão particular de mundo que mascara a violência, desprezo e crueldade”. “Não Tem Meu Nome” terá sessões somente às quartas-feiras de abril na Cia Cemitério de Automóveis.

SERVIÇO

Não Tem Meu Nome

Monólogo com Adelino Costa

Temporada: 2, 9, 16, 23 e 30 de abril, quartas-feiras, 20h30

Local: Cemitério de Automóveis – Rua Francisca Miquelina, 155

Duração: 80 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). À venda pelo www.sympla.com