Refis lançado pela prefeitura de Caieiras oferece descontos de até 100% em juros e multas

De acordo com o divulgou o governo municipal, entram nesse programa débitos ocorridos até o final do ano de 2020.

Confira as opções:

– à vista, com desconto de 100% em juros e multas;

– em até 12x, com desconto de 95% em juros e multas (desde que o débito não ultrapasse 20 mil reais);

– em até 24x, com desconto de até 90% em juros e multas (desde que o débito não ultrapasse 50 mil reais);

– em até 36x, com desconto de até 80% em juros e multas (desde que o débito não ultrapasse 100 mil reais);

– em até 48x, com desconto de até 70% em juros e multas (desde que o débito não ultrapasse 150 mil reais);

– em até 60x, com desconto de até 60% em juros e multas (desde que o débito não ultrapasse 200 mil reais);

– ou até 60x, com desconto de até 50% em juros e multas (acima de 200 mil reais);

Segundo a prefeitura de Caieiras, o contribuinte pode aderir ao REFIS 2021 até o dia 31 de agosto, sendo efetivada através do pagamento da parcela única ou da primeira parcela em caso de parcelamento, após preenchimento do requerimento.

Locais de Atendimento

Ônibus Prefeitura no Bairro

Prefeitura (Setor de Dívida Ativa) – Av. Professor Carvalho Pinto, nº 207 – 1º andar

Subprefeitura de Laranjeiras – Rua Ermênio de Oliveira Penteado, nº 151 – Laranjeiras

Mais informações: (11) 4445-9248 / 4445-9249