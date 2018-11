Reduca promove a 1ª Feira Científica e Tecnológica

A feira é uma realização da associação em parceria com a Escola Adail Jarbas Duclos e tem apoio do Fundo ELAS, da Fundação Carlos Chagas, do Instituto Unibanco e da ONU Mulheres por meio do edital ELAS nas Exatas.

O evento será realizado das 13 às 20 horas na Escola Adail Jarbas Duclos que fica na Rua Amador Bueno, nº 620, Vila Santista, Franco da Rocha. A entrada é gratuita. Mais informações pelo site www.associacaoreduca.org.br.