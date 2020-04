Redobre os cuidados com a higienização dos óculos e lentes

Quem usa óculos já parou para pensar em como e com qual frequência deve higienizá-los neste tempo de pandemia?

Segundo o oftalmologista André Borba, especialista em oculoplástica, exatamente por estar o tempo todo no nosso rosto os óculos precisam sim de um cuidado especial. “O ideal é limpá-los de duas a três vezes ao dia, principalmente para aqueles que precisam continuar saindo de casa e tendo contato com outras pessoas”, afirma.