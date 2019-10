Recupere fotos com o DigDeep ou DiskDigger

O DigDeep é bem fácil de ser utilizado e ótimo para recuperar fotos apagadas no celular. O aplicativo conta ainda com uma interface muito amistosa e não pesa tanto na memória do seu smartphone Android. O funcionamento padrão é bem parecido com o DiskDigger, que iremos falar mais abaixo. O app faz uma varredura geral de arquivos e separa as fotos em pastas. Você pode acessar as miniaturas disponíveis e escolher quais arquivos deseja recuperar para o rolo de câmera.

Usando o DiskDigger para recuperar fotos

Esse é o mais famoso e mais usado App para esse procedimento, já que funciona como um backup de HD, resgatando arquivos deletados. O App faz uma varredura geral no celular, mostrando em miniatura todas as fotos já tiradas no aparelho.Com a lista disponível, basta selecionar uma delas, pois a opção de recuperar as imagens aparecerá direto para a sua pasta de fotos normal. O programa ainda restaura outros formatos de arquivos, como vídeos ou até mesmo apps excluídos acidentalmente. Não à toa, é um dos mais baixados para essa função.

Os dois aplicativos podem ser baixados nas lojas Google Play e Apple Store.