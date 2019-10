Recupere fotos apagadas do celular

Mas a facilidade ter tudo isso para ser carregado com você a todo instante, pode virar um pesadelo quando apagamos sem querer aquelas fotos da viagem inesquecível, da festa de formatura, do casamento ou da festa com a galera.

Tem ainda aquela situação de quem tem um aparelho com a memória já bastante ocupada e sai apagando algumas fotos para liberar espaço a mais e acaba deletando um importante arquivo de foto.

Em algumas situações isso é tão desesperador, que esquecemos que existem formas recuperá-las. Isso mesmo, é possível reaver uma importante imagem do celular que você tenha apagado por acaso.

Sem pânico

Mantendo a calma e sem pânico, vamos mostrar como recuperar fotos apagadas. As dicas alcançam os celulares com sistema Android e iOS. Para as duas plataformas existem maneiras bem práticas e simples para recuperar fotos apagadas no celular.

Nos smartphones Android, o procedimento mais normal se dá por meio de aplicativos externos, porém confiáveis. A loja do Google Play está cheia de opções. Duas mais utilizadas são: DigDeep e DiskDigger.

Usando o DigDeep?

O DigDeep é bem fácil de ser utilizado e ótimo para recuperar fotos apagadas no celular. O aplicativo conta ainda com uma interface muito amistosa e não pesa tanto na memória do seu smartphone Android.

O funcionamento padrão é bem parecido com o DiskDigger, que iremos falar mais abaixo. O app faz uma varredura geral de arquivos e separa as fotos em pastas. Você pode acessar as miniaturas disponíveis e escolher quais arquivos deseja recuperar para o rolo de câmera.

Usando o DiskDigger para recuperar fotos?

Esse é o mais famoso e mais usado App para esse procedimento, já que funciona como um backup de HD, resgatando arquivos deletados. O App faz uma varredura geral no celular, mostrando em miniatura todas as fotos já tiradas no aparelho.

Com a lista disponível, basta selecionar uma delas, pois a opção de recuperar as imagens aparecerá direto para a sua pasta de fotos normal. O programa ainda restaura outros formatos de arquivos, como vídeos ou até mesmo apps excluídos acidentalmente. Não à toa, é um dos mais baixados para essa função.

Google Fotos

Ele está presente em quase todos os celulares Android, mas poucas pessoas sabem, mesmo utilizando sem querer. Estamos falando do Google Fotos, nativo do sistema que ajuda muito na organização e recuperação de fotos e vídeos.

Veja a seguir como proceder:

O primeiro passo é verificar sua conta;

Se você estiver em outra conta, pode parecer que algumas fotos desapareceram;

No seu tablet ou smartphone Android, abra o aplicativo Google Fotos;

Faça login na sua Conta do Google;

Toque em Menu;

Na parte superior, verifique se você fez login na conta com que armazenou as fotos em backup.

O passo seguinte é caçar fotos de outros aplicativos, como Facebook ou Instagram. A foto pode estar nas pastas do seu dispositivo.

No seu tablet ou smartphone Android, abra o app Google Fotos;

Na parte inferior, toque em Álbuns;

Em “Fotos no dispositivo”, verifique as pastas do seu dispositivo;

Faça backup das pastas do dispositivo para ver fotos de outros aplicativos na sua visualização “Fotos”.

Ainda utilizando Google Fotos, é possível recuperar a imagem que pode estar na lixeira. Talvez seja possível recuperá-la. Ela pode ter sido excluída permanentemente. Se a foto estava na lixeira por mais de 60 dias, talvez não seja possível recuperá-la.

A foto pode ter sido excluída em outro aplicativo. Se você usa outra galeria de fotos e tiver excluído fotos nela, talvez sua foto tenha sido excluída antes que o Google Fotos pudesse fazer backup.

Restaurar fotos e vídeos

Se você excluiu um item e quer recuperá-lo, verifique se ele está na lixeira.

No seu tablet ou smartphone Android, abra o app Google Fotos;

No canto superior esquerdo, toque em Menu Lixeira;

Toque na foto ou no vídeo que você quer restaurar e mantenha o item pressionado;

Na parte inferior, toque em Restaurar. A foto ou o vídeo voltará para:

o app “Galeria” do seu smartphone;

sua biblioteca do Google Fotos;

todos os álbuns em que estava.

Se o item não estiver na sua lixeira, talvez tenha sido excluído permanentemente.

Para encontrar e recuperar fotos facilmente, ative a opção de backup e sincronização.

Recuperar fotos em iPhones e iPads?

Quem apagou sem querer fotos do sistema iOS, tem algumas opções dentro do própria plataforma para resolver essa questão. A mais comum é que os iPhones tem uma pasta chamada “Apagadas Recentemente”, com um prazo de 30 dias para ficarem armazenadas, após apagadas.

Com essa função nativa, as imagens excluídas ficam intactas por quase um mês. Isso permite recuperar fotos e vídeos com apenas um clique.

Recuperar fotos no iOS com backup?

Se o seu problema é mais antigo, ainda assim existe uma maneira de recuperar as fotos, fazendo os backups via iCloud. O programa de armazenamento em nuvem da Apple mantém os arquivos do smartphone constantemente atualizados e você pode restaurar backups antigos para recuperar fotos apagadas do aparelho da maçã.

Mas para se aproveitar dessa opção, a pessoa precisa utilizar o programa iTunes. Com um notebook ou computador, você substitui todos os arquivos atuais pelo backup, o que pode ser bem chato.

Não tem muito segredo para realizar o procedimento, uma vez que todos os aplicativos são muito fáceis de usar e bastante intuitivos.

No entanto, vale lembrar que não tem como fazer milagre para recuperar um arquivo depois de muito tempo apagado, cerca de um ou dois anos, por exemplo.

Embora pareça não ser tão fácil mesmo com esses programas, é bom destacar que eles vão funcionar bem para a maioria dos casos de fotos apagadas no celular.