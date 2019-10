Recupere conversas apagadas do WhatsApp

Por meio dele é possível encaminhar arquivos, marcar reuniões, fazer conferências, entre outras atividades e, por se tratar de um aplicativo para trocar informações, fotos, arquivos muitas vezes importantes, a aflição e o sofrimento são comuns quando mensagens, por algum motivo, são apagadas sem que pudessem ser.

Quando isso acontece, muitas pessoas se desesperam. Mas o que fazer quando uma mensagem é apagada sem querer ou o aparelho é roubado? É possível recuperar essas mensagens? A resposta é sim.

O próprio App possui várias formas e funções que possibilitam retroceder o processo e melhor, para todos os modelos das versões Android ou iOS. Baixando o App conseguirá realizar backups dos chats, com a função de você conseguir recuperar o que foi deletado em caso de perda, dano, mudança de aparelho.

Servirá também no caso de apagar uma conversa por engano, ao tentar encaminhá-la para algum outro contato da sua lista. Mai é preciso baixar o APP para ter sucesso.

Checando informações

É importante manter o equilíbrio nesse mundo em que vivemos em razão das facilidades tecnológicas que também podem se tornar um tormento já que temos tudo na palma da mão.

A ação de ver uma pessoa dando risada ou chorando ao ler uma mensagem, gera curiosidade para quem está de fora e, muito mais, a quem namora, é casado ou companheiro, a ponto de querer saber o que a pessoa estava lendo, recebendo ou mandando de mensagem, principalmente se parecer que foi às escondidas.

É nesse momento de desespero para a maioria, que uma simples ação acaba por apagar a mensagem, foto ou documento importante sem querer ou não.

Tem ainda aqueles que escolhem apagar conversas para liberar espaço na memória do celular e acabam mandando para o ‘espaço’ uma mensagem importante.

Outros acabam por perder suas mensagens ao trocar de aparelho e não realizar o backup disponível no próprio WhatsApp.

Como recuperar mensagens

O que já sabemos é que sim, é possível resgatar mensagens quando apagadas. Veja a seguir como recuperar suas mensagens perdidas nos sistemas Android e iOS.

De forma padronizada, o WhatsApp sempre faz um backup das mensagens, seja na memória do celular ou na nuvem. Esse processo, portanto, faz com que suas conversas de algum backup antigo sejam restauradas.

Para parar com as dúvidas e conseguir o sucesso nesses casos, antes de mais nada, é preciso ter certeza que você tem um backup ativo. Se ainda não tem, vamos ao passo a passo:

Abra o WhatsApp;

Toque no Botão Menu (três pontos);

Toque em “Configurações”, e procure por “Conversas”;

Escolha a opção “Backup de conversas“;

Toque em “Fazer backup para o Google Drive” e defina uma frequência;

Essa frequência pode ser Mensal, Semanal ou Diária – não escolha a função Nunca;

Selecione uma conta do Google que você quiser usar para fazer o backup;

Se você quiser incluir os vídeos no backup, basta ativar a opção Incluir Vídeos;

Ao finalizar as escolhas, toque sobre o botão “Finalizar Backup” e aguarde para que o backup seja concluído;

Agora, todas as conversas serão salvas.

Recuperação de chats

Com o backup ativo no Google Drive, é possível recuperar também os chats. Mas para isso, é necessário induzir a restauração das conversas. Veja como:

Acesse a seção de Armazenamento do WhatsApp, por meio das Configurações do sistema do seu Smartphone. Lá, clique na opção “Limpar Dados”;

Toque no botão OK, sem se preocupar com suas atuais conversas, pois, caso tenha um backup no Google Drive, você não irá perdê-las com esse procedimento;

Abra o WhatsApp e faça o login por meio do número do seu aparelho, o mesmo cadastrado no backup no Google Drive;

O aplicativo iniciará a procura pelo seu backup. Caso ele demore ou trave, reinicie o App e recomece o processo;

Ao ter o seu backup encontrado, basta dar um toque sobre o botão “Restaurar” para recuperar suas trocas de mensagens.

Como recuperar uma conversa específica

Em meio aos procedimentos existentes para recuperar mensagens perdidas no WhatsApp, é possível ainda fazer a recuperação de uma conversa específica que você tenha apagado sem querer.

No entanto, para que você consiga restaurar a troca de mensagens com esse método, é necessário que a conversa tenha sido excluída pelo período de até 24 horas. Acompanhe como realizar o procedimento:

Reinstale o WhatsApp, confirmando o número do seu aparelho e outras etapas necessárias para a instalação o aplicativo;

Depois de recuperar o backup a partir do Google Drive, o chat que foi apagado será exibido no display principal do WhatsApp.

Restaurar backup no Android

Existem duas maneiras de restauração: no Google Drive ou localmente.

Veja como fazer a restauração pelo Google Drive:

Entre em Configurações > Aplicativos > WhatsApp > Armazenamento > Limpar dados;

Na janela seguinte de confirmação, clique em Ok. Não se preocupe, afinal, há um backup a ser restaurado;

Ao abrir o WhatsApp, você precisará entrar com seu número de novo. É importante que esse número seja o mesmo do backup feito. Entre com o número e espere o WhatsApp verificar.

Depois, o WhatsApp começará a buscar backups automaticamente. Se o processo demorar muito, vale fechar o aplicativo e abrir novamente para tentar de novo;

Aparecerá uma tela de Backup encontrado. Agora é só clicar em Restaurar.

Pronto. O conteúdo foi restaurado com sucesso.

Vale lembrar que para recuperar uma mensagem apagada, é importante entender que não se deve apertar em fazer backup antes de restaurar, caso contrário o WhatsApp irá restaurar o backup que você acabou de criar. Sendo assim, não terá as mensagens apagadas e não terá como recuperar absolutamente nada.

Importante salientar que a conta do Google precisa ser a mesma que você fez o backup inicial. Além disso, o número também precisa ser o mesmo. Não é possível transferir conversas de uma conta para outra.

Veja como fazer a restauração local

Se na opção pelo Google Drive você não conseguiu recuperar o que precisava, vale a pena tentar restaurar o backup local. Os backups locais ficam salvos em /WhatsApp/Databases.

Nesse procedimento, o WhatsApp vai pedir que você delete o backup do Google Drive. Mas fique calmo e tranquilo, porque o aplicativo sempre faz backup local também.

Veja como funciona:

Acesse o endereço drive.google.com em um computador e clique em Configurações;

À esquerda, aperte em Gerenciar aplicativos;

Vá até o fim da tela e encontre o WhatsApp Messenger. Caso queira deletar todo o seu backup, clique em Opções > Excluir dados ocultos de aplicativos;

Feito isso, já está pronto para restaurar o backup local. É só ir até aquela pasta informada no começo destes passos e procurar pela data desejável do backup. Para acessar os arquivos, você precisará de um gerenciador de arquivos.

O nativo do fica em Configurações > Armazenamento e USB > Interno > Explorar. Se você não achar nada, baixe o Gerenciador de Arquivos ou o File Manager no Google Play. Tem ainda o Web PC Suite e o WAMR.

No gerenciador de arquivos, vá até /WhatsApp/Databases, a pasta informada acima. Caso você tenha um cartão SD, também vale acessar o mesmo caminho na memória externa;

Confira se o arquivo mais recente, msgstore.db.crypt9, foi modificado na data desejada. Caso positivo, pule para o passo X;

Se não, é só modificar um dos backups encontrados, como msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt9 e renomear para msgstore.db.crypt9;

Agora é só desinstalar e reinstalar o WhastsApp;

Depois da configuração, o aplicativo irá detectar que há um backup salvo e restaurar;

Restaurar backup no iOS

Para os proprietários do aparelho da maçã, só é possível restaurar o backup a partir do iCloud, já que o WhatsApp não trabalha com backup local passível de modificações no iOS. Mas antes de você ver o passo a passo, é bom ver primeiro se há um backup automático ativo no seu iCloud.

Para fazer isso, clique em Ajustes do WhatsApp > Conversas > Backup de Conversas. Nesta seção, você pode confirmar se há um backup sendo feito das suas conversas. Se não tiver ativo, não será possível restaurá-lo, mas você ainda pode ativar o backup para ocorrências futuras.

De qualquer forma, também é importante conferir quando o último backup for feito, para se certificar de que ele terá as mensagens que você quer recuperar. Depois disso, os passos são muito simples:

Basta desinstalar o WhatsApp e depois instalar de novo;

Na restauração, após você colocar o seu número, o WhatsApp irá detectar que há um backup salvo no iCloud;

Depois disso, é só seguir as instruções na tela para restaurar seu histórico de conversas.

Recuperando arquivos de mídia

É muito comum entre um bate-papo e outro no trocador de mensagens, apagar arquivos como vídeos e fotos. Porém, ao menos no Android, eles continuam no armazenamento interno do aparelho e podem ser facilmente recuperados.

Nesse caso, a sugestão é novamente a utilização do computador para recuperá-los. Veja como proceder:

Conecte o seu celular com Android no computador;

Acesse o armazenamento interno dele pelo “Explorador de arquivos” e entre na pasta “WhatsApp > Media”;

Os arquivos de mídia do WhatsApp estarão separados por categoria.

Por fim, basta entrar na pasta desejada e localizar os arquivos que você deseja recuperar. Eles não irão voltar para dentro das conversas do WhatsApp por este método. Ainda assim, ao menos, eles não foram perdidos.

Exporte as conversas

Para evitar problemas como acabamos de ver acima, o WhatsApp também recomenda que você exporte periodicamente suas conversas importantes para você ter cópias delas fora do aplicativo. Assim, elas ficam imunes a deslizes acidentais.

No Android é permitido apenas exportar uma cópia do histórico de uma conversa individual ou de um grupo. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Toque e segure na conversa individual ou grupo que você deseja salvar;

Selecione Enviar por e-mail;

Escolha se você deseja Anexar Mídia ou não;

Logo depois, uma tela aparecerá no seu aplicativo de e-mail com a conversa em *.txt anexada, além das mídias, se você escolheu anexá-las;

Informe um endereço de e-mail e toque em Enviar;

As mídias serão anexadas separadamente à mensagem, literalmente como um anexo do e-mail. O WhatsApp limita a exportação às 10 mil mensagens mais recentes se você anexar mídias.

Caso contrário, serão salvas as 40 mil mensagens mais recentes. Os limites, segundo a empresa, existem devido ao tamanho máximo permitido no e-mail.

No iOS, os passos são parecidos mas tem algumas dicas. Vamos a elas: