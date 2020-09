Reclame menos. Atue mais

O que já é ruim fica pior quando vimos tio engravidando sobrinhas de apenas 10 anos, mortes de inocentes que continuam a acontecer em operações contra o tráfico, e o que muito chamou atenção dos brasileiros, o tremor em uma cidade interiorana da Bahia.

Com muitas exceções, há quem acredite ser acontecimentos provocados pelas mãos divinas. Até que se prove contrário, pode até ser, mas as mãos do homem continuam pesando bem mais contra nós mesmos e com resultados findando em tragédias.

Fato é que não dá para culpar Deus o tempo todo por tudo que acontece em nossas vidas. Independente de religião, aprendemos que Ele só quer o nosso bem. O ser humano tem o livre arbítrio e continua sendo o principal responsável por seus atos, sejam eles bons ou ruins. Quem planta vento colhe tempestade, sem dúvidas.

Existe o caminho certo e o errado e quem prefere a segunda opção, está fadado a prejudicar o próximo e a si mesmo. Somos falhos, é verdade, mas dá para ser melhor, diferente, bom, mais humano, irmãos de fato.

Exemplos, temos aos montes. Um deles, infelizmente se foi nessa semana. Chadwick Boseman que interpreta Pantera Negra era mais que um herói da Marvel, mas também na vida real. Daqueles que se nota transcender o personagem. Negro e cheio de sonhos foi abençoado, aproveitou e fez sucesso dentro e fora das telinhas.

São pessoas assim que o mundo e nós precisamos. São neles e em outros tantos que tem atitudes como as que ele teve que devemos nos espelhar, inspirar.

Desde a chegada dos anos 2000, em meio às tantas tragédias, o surgimento do coronavírus deve ser um dos piores momentos vividos pela humanidade. É agora que temos de mostrar que somo capazes de ser melhores, fazer o bem e ajudar os milhares de necessitados.

Desde que a pandemia foi declarada vimos atos de heroísmos e eles devem ser exemplos, deixando de lado os acontecimentos ruins.

Precisamos acreditar mais em nós e nos valores morais. São tantas vidas perdidas inesperadamente e pessoas sendo cada vez mais egoístas e individualistas. Passou da hora de dar um chute na maldade e encher o coração de amor e coisas boas. A vida fica mais simples e também mais leve. Reclame menos. Atue mais.