Recital Natalino no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação

Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo encerra programação 2024 do teatro

Estamos em dezembro, último mês de 2024, período de festas natalinas e expectativas de um ano novo bem melhor para todos. O Natal e as festas de fim de ano irmanam as pessoas, renovando laços e muita positividade.

Desta forma celebrando o Natal, data mais importante para os cristãos, inúmeras atividades acontecerão por toda capital paulista.

Um destes eventos é o “Concerto Boas Festas” que a Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo (OFESP) realiza no Teatro J. Safra em 22 de dezembro, encerrando a programação 2024 do tradicional palco da zona oeste paulistana.

O recital é garantia de encanto, magia e beleza que são a marca das festas de final de ano levando ao público um repertório com obras clássicas e contemporâneas.

Tendo à frente o maestro S.G. Kettner a OFESP executará peças de compositores atemporais, entre eles, Tchaikovsky, Verdi, Rossini, Cilea, Bizet, Leroy Anderson, Massenet, F. Lehar, Puccini, U. Giordano e A. Adam.

Além disso, o “Concerto Boas Festas” contará com as participações especiais da mezzo-soprano Bellani Theóphilo e do teno Eli Lobato, ambos consagrados no cenário brasileiro e internacionail.

SERVIÇO

Orquestra Filarmônica do Estado de São Paulo

Concerto Boas Festas

Dia 22 de dezembro – 17h30

Teatro. J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 60 minutos

Livre

Ingressos a partir de R$ 20,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=521