Receita prorroga entrega da declaração para 31 de maio

De acordo com a Secretaria, a mudança foi implementada por meio da instrução normativa 2.020, publicada no “Diário Oficial da União” na segunda-feira, 12.

Segundo a Receita Federal, também foram prorrogados para 31 de maio de 2021 os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações.

Ainda existe a possibilidade do prazo ser estendido até 31 de julho, caso o projeto aprovado pelo Senado Federal tenha sinal positivo da Câmara. O texto já foi acatado pela Câmara, mas, por ter sido modificado, precisa ser novamente analisado pelos deputados.

A extensão dos prazos de entrega aconteceu para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia do Coronavírus.