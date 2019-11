Recapeamento volta a ser cobrado para a Rua São Paulo

Com buracos e várias deformidades, o asfalto atual não oferece condições de utilização, nem mesmo segurança para pessoas atravessarem de um lado para o outro da via. “Está cada vez pior. Tapa-buracos não resolve mais. O asfalto precisa ser refeito”, avaliou uma moradora.

A situação é ainda mais complicada no cruzamento com outras ruas devido a presença de saliências, buracos com água parada e os vários remendos que a rua recebeu como forma de minimizar os problemas. “Está perigoso para nós moradores e também aos motoristas que trafegam pela via”, declarou outro cidadão.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, foi procurado e voltou a dizer que a pavimentação dessa via também está na programação.