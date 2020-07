Reajuste de tarifa de pedágios das rodovias paulistas foi adiado

O reajuste anual das tarifas de pedágio para a maioria das rodovias estaduais paulistas que ocorre a cada 1º de julho foi postergado para daqui quatro meses pela Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito na terça-feira, 30, mesmo dia da publicação feita no Diário Oficial. O adiamento também contempla as praças de pedágio da concessionária Entrevias, que teria atualização em 06 de julho.