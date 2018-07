Reajuste da zona azul em Caieiras não agradou

A correção não agradou e protestos foram feitos com base, principalmente no serviço considerado ruim que é prestado no município. “Eu não sou totalmente contra, mas o valor considero alto. Penso que R$ 1,00 estaria bem pago se analisar a quantidade de vagas disponíveis para zona azul em Caieiras”, disse Mayara Cristina.

Quem já não aprovava o sistema de estacionamento rotativo foi mais duro nas críticas. “Sempre fui contra. O município nem tem um centro comercial tão completo a ponto de ser instalada zona azul. Ainda mais cobrar R$ 2,25 por um serviço mal prestado. Me sinto explorado”, relatou Juliano Almeida.

Carlos Barboza, que também não aprova o reajuste, aponta outros problemas pelo serviço prestado. “Já fui autuado mais de uma vez porque nunca encontro pessoas vendendo o cartão. Mas, basta passar os dez minutos de tolerância para que os agentes multem nosso veículo. Isso quando não multam mesmo com o cartão no carro. Se o serviço é ruim, não merece ser reajustado”, declarou.

Para quem apoia a zona azul na região central, não aprova o aumento. “Acho necessário o serviço para organizar e permitir que outras pessoas utilizam esses espaço para estacionar o veículo. Mas esse reajuste não tem justificativa. R$ 1,50 estava bem pago por se tratar de Caieiras. Logo estará o valor dos estacionamentos da cidade”, alegou Almir Oliveira.

A correção da taxa de administração da atividade atualmente administrada pela empresa Transit Projetos e Serviços Ltda foi autorizada pela prefeitura de Caieiras em 7 de junho deste ano por meio do processo municipal nº 5411/2018.

Para esclarecer acerca do aumento da zona azul, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que algumas ações, como essa por exemplo, seguem o que está em contrato e não tem como evitar. Ele também falou que a tarifa não sofre reajuste há dois e que o valor corrigido está dentro do previsto no documento. “Existe a força contratual e a parte legal. Tenho de respeitar o contrato. A empresa também disse que suspenderia o serviço, caso o reajuste não fosse aplicado e atualmente a cidade não comporta mais ficar sem Zona Azul”, falou Gersinho.