Reabertura de comércio exige aprovação

Enquadrados na fase vermelha, esses municípios se sentiram prejudicados e elaboraram um plano que foi apresentado ao Estado que deve reconsiderar essa medida.

De acordo com Gersinho Romero, prefeito de Caieiras, teve uma conversa com o Governo do Estado tão logo a decisão foi divulgada. “Isso causou dúvida sobre o trabalho feito na cidade, já que estamos ao lado de São Paulo que foi classificada como laranja. Desde quando foi iniciado o isolamento, Caieiras cumpriu a meta e isso motivou a questionar essa medida. Estamos no aguardo da resposta, mas devemos sair dessa fase e ir para a laranja”, disse o prefeito.

Paralelo a essa questão, na segunda-feira, 1º, a prefeitura instituiu o Plano de Isolamento Responsável, por meio do Decreto n.º 8272/2020, com medidas para flexibilizar a reabertura de alguns comércios. “Os comerciantes interessados deverão entrar com um pedido na prefeitura, de forma online, e apresentar um plano sanitário. Ele será submetido à análise da Procuradoria-Geral do Município e a resposta sai em um dia”, falou Gersinho Romero, lembrando que o decreto mantém o comércio fechado e os interessados devem realizar esse procedimento caso tenham interesse na reabertura. “Precisamos voltar a movimentar a economia, mas também preservar vidas. Portanto, quem pode ficar em casa, fique”, completou o prefeito.

O Decreto completo, que também regulamenta a telemedicina, ou seja, habilita os profissionais da Saúde a fazer atendimento por meio virtual, pode ser conferido no site caieiras.sp.gov.br.