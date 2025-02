Rapper Zeus no Teatro SABESP Frei Caneca

Foto: Divulgação

O artista gaúcho mostra músicas do novo disco Panela do Axé

Considerado uma das grandes revelações da música brasileira o rapper Zeus faz apresentação única no Teatro SABESP Frei Caneca, em São Paulo, no dia 8 de março. Nascido Abel Kebach Ferreira, em Gramado (RS) ele é, aos 23 anos, nome de destaque no rap nacional, arregimentando muitos fãs por abordar temas como espiritualidade e comportamento humano.

O rapper sobe ao palco da região central com “Panela do Axé – O Show” divulgando o álbum homônimo lançado em 2023. Zeus gravou o primeiro registro discográfico, “Sinfonia Olimpiana”, em 2017, com batidas mais pesadas e influência do ragga. As participações especiais ficaram por conta de PIG nos beats e Malcom ANX e Meio Kilo nos mics. Aliás, os feats são frequentes no trabalho do gaúcho, entre outras inúmeras colaborações, estão as realizadas com A. Unik Talent, Die Kgosi, Sírio, Abdel, NDZ AK, Al Aamir, Devel, Rim Marhyme, Citos e Muntazir.

Naturalmente que as músicas de “Panela do Axé” nortearão o setlist desta apresentação no SABESP Frei Caneca. Não devem ficar de fora, “Caboclos”, “Síndrome do Impostor”, “Adorei as Almas”, “Iemanjá”, “Exu Não Está na Bíblia”, “Horas Iguais”, “Crise de Ansiedade”, “Orixás” e “Salve a Malandragem!”

SERVIÇO

Zeus

Panela do Axé – O Show

Dia: 8 de março – 20 horas

Teatro SABESP Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Shopping Frei Caneca – Consolação – São Paulo – SP

Classificação; Livre

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/zeus-14205