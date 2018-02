Ranger Raptor encara qualquer tipo de terreno

De olho nessa projeção, as montadoras não perdem tempo e cada vez mais lançam modelos que impressionam pelo tamanho e desempenho.

A novidade da vez é a Ranger Raptor, nova versão off-road de performance da picape inspirada na F-150 Raptor. O modelo foi apresentado e será produzido na Tailândia, mas existe rumores de que terá também o mercado da América latina, incluindo, o brasileiro, como destino.

Desempenho

Além de estilo robusto, marcado pela grade dianteira com o nome Ford em letras grandes e porte elevado, a picape foi projetada para enfrentar trilhas e rodar na terra, na lama, nas pedras, na areia ou na neve com alto desempenho.

A Raptor é capaz de suportar as exigências da rodagem off-road em velocidade. Para isso, tem sob o capô um motor 2.0 diesel de duplo turbo e quatro cilindros, com potência de 213 cv e torque de 51 kgfm. Sua transmissão automática de 10 velocidades, robusta e avançada, é a mesma usada na F-150 Raptor.

Chega para impressionar

Na comparação com a Ranger normal, a Raptor tem porte maior em todos os ângulos. O carro conta com 5,40 m de comprimento, 2,10 m de largura e 1,87 m de altura. Por essa razão, sua capacidade fora de estrada é reforçada também pela excepcional altura livre do solo 28,3 cm e pelos ângulos de entrada e saída de 32,5º e 24º, respectivamente. As rodas são de 17 polegadas com pneus todo-terreno 285/70 R17.

O chassi em ligas de aço de alta resistência conta com geometria especial para acomodar a suspensão reforçada, com amortecedores Fox exclusivos. Os freios têm pistões duplos na dianteira, com discos ventilados de 332 x 32 mm, e discos ventilados de 332 x 24 mm com booster na traseira.

Na parte da frente, a Ford também não deixou a desejar. A picape estilosa vem com uma espetacular grade com o nome da marca em letras garrafais, faróis com LEDs diurnos e máscara negra, para-lamas dianteiros e traseiros abaulados, para-choque ampliado e dotado de um grande protetor central metálico com engates embutidos, além de novos faróis de neblina.

Os para-choques são feitos de compósito, um produto de maior qualidade, que incorporam ganchos duplos para reboque com capacidade de 4,5 t na dianteira e de 3,8 t na traseira. O assoalho é protegido por uma chapa de aço de alta resistência com 2,3 mm de espessura.

Feita para qualquer terreno

O sistema de gerenciamento de terreno da Ranger Raptor oferece seis modos de direção, sendo dois para estrada e quatro para fora de estrada, selecionados por comandos no volante. Os modos de estrada incluem a opção Normal, para conforto e economia, e Sport, com trocas rápidas.

O modo off-road além de permitir rodar em terrenos íngremes, ele reduz a atuação do sistema de estabilidade e aumenta a resposta do acelerador para fora-da-estrada em alta velocidade.

Como diferencial, a montadora introduziu o mesmo sistema de gestão de 4×4, chamado Baja, da F-150 Raptor na Ranger, que permite reduzir a atuação dos controles de tração e estabilidade, além de travar a tração no modo 4×4.