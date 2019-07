Ranger 2020 chega com novidades e o mesmo preço

“Tudo isso é resultado de investimentos de milhões de dólares na qualidade do produto”, diz Maurício Greco, diretor de Marketing da Ford América do Sul. “A Ranger é um produto importante para a Ford, que é especialista em picapes. Prova disso são as melhorias introduzidas agora, todas desenvolvidas com foco no consumidor, especialmente do agronegócio, que usa a picape tanto para o trabalho como para o lazer.”

Preços e versões

Mesmo com toda evolução, as versões da Ranger mantém o mesmo preço praticado na linha 2019. Confira:

A versão 2.2 XLS agora vem com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas e novos faróis de neblina. Tem ainda sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela parte de R$128.250 na versão 4×2 automática, e oferece também as opções de tração 4×4 com transmissão manual (R$147.520) ou automática (R$154.610).

A versão XLT 3.2, com tração 4×4 e transmissão automática, conserva o preço de R$176.420. Além de bancos de couro, ela acrescenta itens como sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados.

Já a versão de topo 3.2 Limited passa a vir com faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, farol alto automático, sistema de acesso sem chave e botão de partida Ford Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo. Pelo preço inalterado de R$188.990, ela introduz também sistema autônomo de frenagem com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito e monitoramento individual de pressão dos pneus, continuando a oferecer ainda itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa e sistema de personalização da luz ambiente com sete cores.

Mais detalhes

A Ford Ranger 2020 conta com duas opções de motor diesel da família Duratorq, o 2.2 e o 3.2. Ela tem como versão de entrada a 2.2 XL com tração 4×4 e transmissão manual. Em seguida vem a intermediária 2.2 XLS, nas opções com tração 4×2 e transmissão automática ou 4×4 com transmissão manual ou automática. A versão topo de entrada é a 3.2 XLT, com 4×4 e automática. A de topo, 3.2 Limited, também é 4×4 automática.

A versão flex deixa de ser oferecida na linha, como reflexo da baixa procura no mercado. O segmento de picapes flex vem caindo progressivamente e hoje representa apenas 8% das vendas.

“Para o cliente da flex nós oferecemos hoje a versão XLS Diesel, que é uma opção mais inteligente com preço próximo das versões flex da concorrência”, completa Fabrizzia Borsari, gerente de Marketing Produto da Ford. “Não por acaso, a Ranger XLS é líder disparada na sua faixa de mercado.”

Outra vantagem da Ford Ranger é o menor custo de posse do segmento, considerando as revisões programadas e não programadas e peças de colisão. Ela tem ainda o seguro mais barato, com prêmio médio calculado em cerca 4% do valor do veículo, disponibilizado pelos Seguros Ford.

Detalhes das versões

Versão XL

A Ford Ranger 2020 tem como versão inicial a XL cabine dupla, equipada com tração 4×4 e transmissão manual. A picape voltada para o trabalho, ela tem foco no custo-benefício.

Vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado, trava elétrica das portas, computador de bordo, chave canivete com controle remoto de abertura e fechamento global e rádio com tela de 3,5 polegadas com conexão Bluetooth, USB e para iPod.

Tem também o AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque, sistema anticapotamento, controle adaptativo de carga e diferencial traseiro blocante eletrônico.

Três airbags (dianteiros e de joelho para o motorista), aviso sonoro de cinto de segurança e ganchos Isofix para cadeiras infantis fazem parte dos itens de segurança.

Na cabine, a Ranger XL traz bancos revestidos em tecido, ajuste de altura do volante, console central com porta-objetos e descansa-braço integrado, console de teto com porta-óculos, porta-luvas com chave, desembaçador do vidro traseiro, três pontos de força 12 V e tapetes de borracha.

A caçamba dispõe de assistente de abertura e fechamento da tampa, trava com chave e oito ganchos internos para carga. Capô com mola a gás, gancho para reboque, para-barro dianteiro e traseiro, protetor de cárter, protetor do tanque de combustível e provisão elétrica de reboque completam a lista.

As rodas são de aço de 16 polegadas, com pneus 255/70 R16 All Terrain.

Versão XLS

A versão XLS ocupa a faixa intermediária da linha com transmissão manual e automática. Como novidades, a Ranger XLS agora traz ar-condicionado digital com controle individual de temperatura para o motorista e o passageiro, central multimídia SYNC 3 com tela sensível ao toque de 8 polegadas e comandos de voz, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas, novos faróis de neblina e acabamento do painel, portas e console.

Além dos equipamentos da XL, vem também com: sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), vidros elétricos com fechamento a um toque para o motorista, retrovisores elétricos, piloto automático, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, alarme, limitador de velocidade, chave programável MyKey, ajuste de altura e lombar do banco do motorista, compartimento climatizado no console e aviso luminoso do nível do lavador do para-brisa.

As rodas são de liga leve de 17” com pneus 265/65 R17 All Season na versão 4×2 e pneus 265/65 R17 All Terrain nas 4×4.

Versão XLT

A Ranger XLT 3.2 4×4 automática, versão de entrada do topo, além dos itens da XLS, vem com: bancos e volante revestidos em couro, abertura e fechamento global dos vidros, sensor de chuva, para-brisa acústico, multimídia SYNC 3 com navegação, faróis automáticos, faróis com ajuste de altura, sistema de monitoramento individual de pressão dos pneus, retrovisores com piscas integrados e rebatimento elétrico, vidros elétricos com fechamento a um toque para os passageiros, faróis com projetor, espelho retrovisor eletrocrômico e para-sóis com espelho e iluminação.

Como diferenciais externos, além de estribos laterais, vem com grade, faróis, retrovisores, maçanetas e para-choque traseiro cromados. As rodas são de liga leve de 18 polegadas com pneus 265/60 R18 All Season.

Versão Limited

A Ranger Limited 3.2 4×4 automática, topo de linha, vem com novos faróis baixos de xênon com luz de rodagem diurna de LED e farol alto automático, chave com sensor de presença e botão de partida Ford Power, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, sistema de frenagem autônomo com detecção de pedestres, alerta de colisão, tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, além de travamento elétrico, e rodas de 18 polegadas com acabamento em cinza perolizado e diamantado.

Como itens exclusivos, a Limited é equipada ainda com piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento dianteiro, ajuste elétrico do banco do motorista em oito posições, sistema de personalização da luz ambiente com sete cores, rack de teto, santantônio exclusivo pintado na cor da carroceria e protetor de caçamba.