Ram 2500 Laramie, uma gigante nas estradas

Com essa aplicação, o estilo frontal ganhou um ar mais sofisticado, porém sem perder a imponência digna da maior e mais forte picape do mercado nacional. Mas os fãs e seguidores da tradicional logomarca com o cabrito montês não foram deixados de lado, pois ela continua brilhando na tampa traseira, detalhe exclusivo para o Brasil na versão Laramie, que renovada, já está à venda nas concessionárias do País.

Preço da versão Laramie

Não apenas pelo tamanho, mas muitos outros atributos fazem da Ram 2500 um carro completo e incomparável conquistando fiéis admiradores em todas as regiões. A versão única Laramie é vendida no mercado brasileiro por R$ 264.900,00.

A picape está disponível nas cores metálicas Cinza Granite Crystal, Cinza Maximum Steel, Prata e Preto, além de Branco (perolizada) e Vermelho Flame (sólida). Por dentro, o revestimento pode ser preto ou caramelo.

Completa e incomparável

A linha atual da Ram 250, além do visual, ganhou os sistemas Android Auto e Apple CarPlay na central multimídia Uconnect, que recebeu uma tela de toque tem 8,4 polegadas. Dessa forma, o quesito conectividade foi aprimorado na picape que tem na força outro de seus grandes características.

A começar pelo motor que é nada menos do que um diesel Cummins de 6,7 litros distribuídos em seis cilindros em linha que desenvolve 330 cv de potência e 104 kgfm de torque. Números capazes de proporcionar à Ram 2500 a impressionante capacidade de rebocar 7.750 kg, outro recorde na categoria. O câmbio é automático de seis marchas e a tração 4×4 (com reduzida) está à disposição do motorista por meio do seletor no painel.

Destacam-se na extensa lista de equipamentos de série: seis air bags, controle de tração, controle de estabilidade, monitoramento eletrônico de rolagem da carroceria, controle de balanço do reboque, pontos Isofix, bancos de couro, sendo os dianteiros com aquecimento e ventilação, ajustes elétricos dos bancos da frente, (10 direções para motorista e 6 para passageiro), ar-condicionado de dois quadrantes com saída de ar para o banco traseiro, dois porta-objetos Ram Box™ nas laterais da caçamba (102 litros cada), sistema de som premium com 9 alto-falantes mais subwoofer, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, volante ajustável em altura e profundidade, estribos laterais e extensor de caçamba, entre muitos outros como:

Câmbio automático de 6 marchas;

Sistema multimídia com tela touch de 8,4″, Apple CarPlay/Android Auto e câmera de estacionamento traseira;

Sistema Remote Start;

Nova grade Ram Cromada;

Exclusivo compartimento RAMBOX®;

Extensor de caçamba e estribos laterais

Compartimento de carga rambox

Como toda picape, o que mais chama atenção na hora da compra é o compartimento de carga. A Ram 2500 conta com o exclusivo Rambox que oferece armazenamento com fechadura e sistema de segurança remoto AllSecure.

O acesso é tão simples quanto um toque de botão. As 2 Rambox ficam localizadas nas laterais da caçamba, com capacidade de volume total de 102 litros cada.

A picape tem ainda estribos e extensor de caçamba de série, garantindo praticidade e muito espaço para tudo que o motorista precisar levar. Mais que um enfeite, os estribos são uma grande ajuda para você se acomodar no interior da sua Ram 2500. Já o extensor de caçamba é ideal para transportar cargas que ultrapassem o espaço da caçamba, além de servirem como divisor interno.