Rainbow AC faturou a Copa ‘Portão Champions’ em Atibaia

A equipe da Rainbow Atlético Clube levantou a taça da Copa Portão Champions 2019, realizada em Atibaia, SP, no domingo, 9. A vitória nos pênaltis sobre por 4 a 2, depois de empatar no tempo normal por 3 a 3, sobre o forte time do América de Terra Preta, garantiu o título ao clube que representava a cidade de Caieiras.