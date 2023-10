Raimundo Fagner em São Paulo

Foto: Divulgação

Considerado um dos maiores nomes da MPB o cantor e compositor Raimundo Fagner faz apresentação única no Tokio Marine Hall no dia 21 de outubro. O artista leva para a casa da zona sul paulistana um repertório de clássicos numa trajetória de quase sessenta anos.

Natural de Icó, Ceará, Fagner iniciou a carreira em 1968 quando venceu o IV Festival de Música Popular do Ceará com “Nada Sou”, parceria com o compositor Marcus Francisco. O primeiro registro discográfico, “Fagner e Cirino”, ao lado do também cearense Wilson Cirino, foi lançado em 1971.

Depois vieram álbuns emblemáticos como “Cavalo Ferro” (1972), “Soro” (1979), “Homenagem a Picasso” (1983), e “Fagner En Español” (1991). Ao longo dessas quase seis décadas o cearense travou parcerias com gigantes como Chico Buarque, Roupa Nova e Zeca Baleiro.

No repertório não devem faltar “Deslizes”, “Noturno”, “Borbulhas de Amor”,” Chão de Giz”, “Espumas ao Vento” e “Canteiros”.

SERVIÇO

Raimundo Fagner

Data: 21 de outubro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/fagner-2/