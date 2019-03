Rafael Henzel, sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense, morreu de infarto

De acordo com informações de jornais de Chapecó, o jornalista jogava futebol quando passou mal e foi levado ao Hospital Regional do Oeste, ainda com sinais vitais, mas não resistiu.

O profissional de 45 anos trabalhava atualmente na rádio Oeste Capital. Um ano após sobreviver à tragédia, tinha voltado normalmente à rotina dos jogos.

Na rádio Oeste Capital, o jornalista Marcinho San comunicou o falecimento de Henzel em mensagem aos ouvintes.