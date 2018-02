Radite, o amargor da saúde

Por possuir propriedades antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatória e analgésica e por ser rico em rico em fibras, vitaminas e minerais, este alimento atua na prevenção do envelhecimento do sistema celular e na prevenção de câncer. Favorece a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial alta e elimina toxinas do corpo por combater a retenção de líquidos.

Tem ação de proteger as funções hepáticas, além de estimular o bom funcionamento do aparelho digestivo, tratar prisão de ventre e azia. Promove o alívio das dores das articulações e musculares e ajuda também no processo de emagrecimento. É um aliado no controle da ansiedade, redução do estresse e beneficia o sistema imunológico. É contraindicado para pessoas com cálculo renal e gestantes por poder agravar a enfermidade e provocar aborto.

Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso do radite para fins medicinais.