Rádio Táxi regrava clássico de Roberto Carlos

Por sua vez o grupo paulistano incorporou uma tecladeira legal, solo de guita bacanudo, cozinha precisa e os vocais seguros de Fábio Nestares numa sonoridade moderna e dançante. A incursão do Rádio Táxi no repertório “robertiniano” não é inédita.

No álbum de estreia de 1982, os caras regravaram “Quero Que Vá Tudo Pro Inferno”, outro hit do Rei. A gravação de “Se Você Pensa” rolou nos Estúdios Mosh, antes da pandemia, mais precisamente em 11 de março, dia do aniversário do batera Gel Fernandes. “Como já tocávamos essa música nos shows foi bem rápido. Passamos meu aniversário no estúdio comemorando e tocando. Fiz dois takes de bateria e já estava tudo certo, pois estávamos ensaiados. Uma semana depois voltamos para mixar. E fomos filmando pra fazer o clipe. Aí começou a quarentena e não pudemos mais ir ao estúdio, mas deu tempo de finalizar o lance. Demorou um pouco para conseguir a liberação da música, mas finalmente saiu”, atesta Gel Fernandes.