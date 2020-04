Rádio Táxi adia turnê comemorativa

Para Gel Fernandes, batera do grupo, não há alternativas a não ser seguir as recomendações dos órgãos de saúde. “Como não sou da área médica, tô dentro de casa, já que na rua não tem o que fazer, pois tá tudo fechado. Vai atrapalhar a economia de modo geral. Imagina os donos de empresas que têm vários empregados e sem ganhar nada. Podem até quebrar”, alerta.

Sem previsão para retomada dos shows o músico diz que sua rotina, assim como dos demais integrantes, é resguardo. “Não sabemos quanto tempo ficaremos sem tocar e na volta repassaremos as músicas para clarear as ideias. O dia a dia nas próximas semanas será assim: sair, fazer o necessário na rua e voltar pra casa”, alega. Para os fãs Gel Fernandes dá o recado de que este é um momento de união em que todos devem fazer sua parte. “Devemos ter harmonia e não criar desavenças ou raiva. Conscientização e bola pra frente. Digo isso: fiquem em casa, pois é o que tô fazendo. Cada um faz o que acha melhor, mas no meu caso, tô em casa vendo muita televisão (rssss). E quando voltarmos às atividades postaremos tudo nas nossas redes sociais”, conclui o baterista do Rádio Táxi.