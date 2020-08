Radares da Rodovia SP-332 estão inoperantes em Caieiras

Em Caieiras, a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, conta com equipamentos espalhados pela estrada. Os motoristas que são a favor da fiscalização acionaram o jornal Regional News para informar que dois deles não estão funcionando há pelo menos três semanas. Os radares citados pelos cidadãos ficam entre o Serpa e Vera Tereza.

De acordo com Ailton Gonçalves, os radares são importantes para evitar abuso dos motoristas. “Eu sou a favor, pois nem todos respeitam a velocidade da rodovia. Mas com os equipamentos inoperantes, o risco de acidentes aumenta”, disse.

Maria Almeida chamou atenção para o risco de atropelamentos na região do Serpa. “Mesmo não tendo essa função, as lombadas eletrônicas obrigam os motoristas a diminuírem a velocidade. No Serpa, esses equipamentos ficam próximo a comércios e ajuda as pessoas atravessarem a pista com mais segurança”, declarou.

Essa semana, a reportagem esteve nesses locais e confirmou que os aparelhos estão desligados. Em busca de esclarecimentos, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, foi procurado e informou que as mencionadas lombadas eletrônicas se encontram temporariamente fora de atividade até que o novo contrato para operacionalização dos equipamentos seja assinado. “A licitação está sendo preparada pelo DER”, relatou em nota.