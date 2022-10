Rachell Luz no Blue Note São Paulo

Formada como cantora e compositora pela Berklee College of Music, EUA, estreou discograficamente em 2016 com “Kel”, o qual destacou a faixa “Vou Enlouquecer”, trazendo a participação de Seu Jorge. Ao longo da carreira Rachell Luz gravou ou dividiu palco com grandes nomes da música brasileira como Zeca Baleiro, Zélia Duncan e Pretinho da Serrinha.

No repertório consta “Flor da Pele”, de Zeca Baleiro, que num dueto com o maranhense integrou a trilha sonora da novela global “O Sétimo Guardião”. Além dessa canção também integram o setlist “Feliz, Alegre e Forte”, “Precioso” e “Maneira Mais Pura”. Rachell Luz também interpretará “Na Mira”, de Marisa Monte, “Paciência”, de Lenine, “Gostoso Demais”, de Dominguinhos e Nando Cordel, “O Bem”, de Arlindo Cruz e “Reza” de Pretinho da Serrinha, Nego Álvaro e Vinícius Feyjão.

SERVIÇO

Rachell Luz – Show Precioso

Dia: 21 de outubro – 22h30

Onde: Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Inf: https://bluenotesp.com/show/rachell-luz/

