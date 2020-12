Raça Negra no Espaço das Américas

A banda liderada pelo vocalista Luiz Carlos se apresenta dentro da Série Edição Limitada prometendo matar a saudade dos fãs após meses de quarentena. Já que a pandemia não acabou e o vírus ainda circula diversas medidas sanitárias foram tomadas como a redução de capacidade da casa, uso de máscara e aferição de temperatura do público.

O show será com mesas, evitando circulação e aglomeração das pessoas próximo ao palco. Mas mesmo assim a diversão está garantida pois o Raça Negra tem uma das carreiras mais sólidas da música brasileira. São 37 anos de carreira e mais de 33 milhões de discos vendidos. Desde o início os paulistanos apostaram numa roupagem diferente em sua sonoridade com o uso de instrumentos não convencionais para o gênero como guitarras, contrabaixo e violinos.

Os arranjos refinados mostravam um samba que destoava do carioca na questão do ritmo e sem ser agitado como o baiano. Com tudo isso o Raça Negra angariou fãs e feitos extraordinários. Os caras entraram para o Guinnes Book (Livro dos Recordes) nos anos 90 ao terem a canção “É Tarde Demais” executada mais de 600 vezes num único dia nas rádios. No repertório não devem faltar “Cigana”, “Dono do Seu Beijo”, “Quando Te Encontrei”, “Deus Me Livre”, “Cheia de Manias”, “Maravilha”, “Sem Você”, entre outras. Será difícil ficar sentado com tantos sucessos, mas em nome da saúde pública levantar os braços e bater os pés tá liberado.

Serviço

Raça Negra – Série Edição Limitada

Dia 18 de dezembro – 21 horas

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Classificação: 14 anos

Capacidade para este show: 1846

Inf e vendas: https://www.ticket360.com.br/evento/14202/ingressos-para-raca-negra

(11) 2027-0777