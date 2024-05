Quinze anos sem Michael Jackson

Foto: Divulgação

Falecido em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, Michael Jackson deixou uma lacuna enorme no coração dos milhares de fãs.

O astro americano iniciou a carreira ainda garoto ao lado dos irmãos no Jackson 5, e ao longo dos anos, consolidou o nome na cultura pop influenciando comportamentos.

Seu álbum “Thriller”, de 1982, é até hoje o mais vendido de todos os tempos, ultrapassando a marca de 120 milhões de cópias comercializadas.

Dentre os inúmeros sósias se destaca o brasileiro Rodrigo Teaser que há doze anos realiza o “Tributo ao Rei do Pop”. Com caracterização impressionante, coreografias, cenários e timbre vocal bem próximo ao de MJ, Teaser faz dois shows no Tokio Marine Hall em 22 e 23 de junho, lembrando a década e meia sem o icônico astro.

Teaser se apresentou duas vezes no Rock In Rio, no Festival DNY Mesta Kladna da República Theca e também dividiu o palco com artistas consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Cláudia Leite.

No repertório de “Tributo ao Rei do Pop” não faltam “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” entre outras. Emoção não vai faltar nestas duas apresentações no TMH.

SERVIÇO

Tributo ao Rei do Pop com Rodrigo Teaser

Dias 22 e 23 de junho – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/tributo-ao-rei-do-pop-2/