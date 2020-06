Quintas & Quintais traz o melhor do Punk

Surgido em março de 2017 o grupo tem pouco tempo de estrada, porém é integrado por músicos experientes. O vocal do Sandinistas já é bastante conhecido no underground. Nos anos 90 esteve à frente da Laranja Mecânica uma das bandas mais bacanudas na década.

Ladeiam o cara, Ivo Augusto (baixo) e Thiago Ferreira (bateria).

Seguindo o caminho natural o Sandinistas se apresenta (deu uma parada por causa da pandemia) no circuito de bares e casas noturnas mostrando seu punkrock/garage que já rendeu um EP e alguns singles disponíveis em plataformas digitais e no Youtube.

A primeira música de trabalho, “Enquanto isso” já teve várias visualizações com uma letra que é uma ode a perseverança e otimismo. Paulo SS canta “Levante e Sorria/Você quer fazer sucesso, mas tá cansado de esperar//Muita calma, meu amigo, a sua hora vai chegar//O Sol nasceu já é outro dia, pra que chorar?/Levante e Sorria!”.

O som direto e contundente do trio também pode ser conferido em “Conquista”, “Ninguém é Especial”, “Amanhã” e “Isso é o que nos resta”. Com boa repercussão em programas como o “Filhos da Pátria”, da Kiss FM apresentado pelo líder dos Inocentes, Clemente Nascimento o som do Sandinistas é um respiro de consciência em meio ao marasmo musical.

Outro detalhe interessante é o nome da banda, inspirado nos ingleses do The Clash, que tem na discografia o álbum “Sandinista”, lançado em 1980.

Enfim, é uma boa banda que tá trilhando seu caminho.

Para a live Paulo SS empunha a guitarra e o violão mostrando canções autorais (como as já citadas), além de releituras para clássicos dos Ramones, Mysfits, entre outros.

Então se liga ai. Paulo SS, do grupo Sandinistas, em live punk especial nesta quinta-feira, às 20 horas, nas mídias sociais do Centro Cultural Penha

@centroculturalpenha

https://www.facebook.com/centroculturalpenha