Quintas & Quintais apresenta live da banda paulistana Power Blues

No dia 16 de julho quem chega agitando o Quintas & Quintais são Paula Motta (voz) e Daniel Gerber (guitarra) da banda paulistana Power Blues. Com críticas elogiosas em veículos importantes como Combate Rock e Whiplash a Power Blues é autêntica representante do rock paulistano como uma sonoridade que remete aos gigantes Tutti Frutti, Secos & Molhados, Made In Brazil e Rolling Stones.