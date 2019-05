“Quintas Musicais” de maio terá banda Gatos Feios

O show poderá ser conferido em 16 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa.

O grupo com mais de oito anos de estrada irá relembrar os sucessos dos anos 50/60, misturando os elementos do Rockabilly, Country Rock, Surf Music, Jovem Guarda e Rock’n’Roll.

Além de músicas autorais, o grupo inclui no repertório: Elvis Presley, Little Richard, Chucky Berry, The Beatles, entre outros.

O “Quintas Musicais” tem entrada gratuita e está aberto para todos os públicos.

O Teatro Municipal fica na Avenida Marcelino Bressiani, nº 178, Vila Gertrudes, em Caieiras.