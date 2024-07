Questionando a sociedade com leveza

Foto: @maltoni

A comunicadora Thai de Melo reflete temas comuns a maioria das pessoas

A partir de 7 de agosto o Teatro Unimed, em São Paulo, recebe o espetáculo “Como é que eu vim parar aqui”, protagonizado pela comunicadora Thai de Melo.

Jornalista e modelo, Melo tornou-se um fenômeno nas redes sociais, e agora leva para o palco da região central da capital seu primeiro texto em parceria com Juliana Rosenthal.

Dirigido por Bruno Guida o monólogo leva ao público as experiências da comunicadora de forma cômica e questionadora. O espetáculo começa um tanto reflexivo, porém Thai de Melo evidencia suas vivências abordando temas universais que ecoam na sociedade atual como casamento, expectativas pessoais, sociais, carreira, traumas, busca pela fama, impacto da internet e memórias da infância.

“Senti a vontade de transpor o mundo da internet para o teatro sem necessariamente ser didática sobre o assunto. Quero testar essa persona em outro ambiente e nada mais diferente da Internet que o teatro. Segundo minha mãe, eu falei minha primeira palavra aos 10 meses de idade, eu disse ‘água’, talvez isso explique minha sede de me comunicar que agora vou testar em outro lugar”, explica Thai de Melo.

“Como eu vim parar aqui” conduz a protagonista numa jornada de compreensão desses temas sociais. “É sobre como lidar com as expectativas que as pessoas têm sobre a gente. Qual é a linha que nos separa do outro”, descreve Thai.

De acordo com o diretor Bruno Guida a montagem apresenta uma linguagem conjunta com criadores que vem de outras áreas e universos.

“Ana Ariette, diretora de arte, que não é exatamente cenógrafa, embora já tenha feito cenário; Alexandre Herchcovitch, gênio da moda, que não é necessariamente um figurinista teatral; e Flávia Lafer, que é uma stylist. Além disso, há profissionais teatrais como Dan Maia, responsável pela trilha sonora, e Gabriel Malo, pela direção de movimento. A combinação desses profissionais gera algo inusitado, com a estética apurada e um leve flerte da estética da bufonaria”, detalha Bruno Guida.

“Como eu vim parar aqui” terá sessões somente às quartas-feiras no Teatro Unimed com temporada até 25 de setembro.

SERVIÇO

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Estreia: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 20h

Curtíssima temporada: todas as quartas até 25 de setembro

Ingressos: Plateia – R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) | Balcão – R$ 10 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Horários da Bilheteria: quartas, sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 55 minutos

Gênero: comédia

Classificação: 14 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail contato@teatrounimed.com.br

Estacionamento com vallet terceirizado no local

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrounimed

Cancelamentos e reembolsos:

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/sections/360000213506-Cancelamento-e-reembolso

Ingressos para grupos:

https://ajuda-bileto-sympla.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new?ticket_form_id=11634520641684

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada na sala após o início do espetáculo, não havendo a devolução de valores ou troca de ingressos para outra data