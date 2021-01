Quem nunca sofreu por amor?

A sofrência é a tradução musical do que é sentir o amor ou um chute na bunda em sua plenitude. Para 2021 uma das grandes novidades da sofrência vem de Juazeiro do Norte, no Ceará. O cantor e compositor Matheus Lima chega com o álbum estreante para dominar as paradas. “Todos os Ritmos” (Independente) traz apenas sete canções que, literalmente, passeiam por vários gêneros populares. Estão lá, além da sofrência, o forró, pagode, arrocha e sertanejo romântico.

Disponível nas plataformas digitais o disco foi gravado em Cuiabá (MT) e Goiânia com produção de Blener Maycom e Gabriel Junior. O cara chega bem acompanhado. Participaram das canções Naiara Azevedo, Gabriel Gava, Grupo Sem Migué e Luan Rocha. Segundo Matheus Lima gravar com tantos nomes de peso parece um sonho. “Quando pensei em gravar meu primeiro álbum desejava contar com algumas participações e agora estou muito feliz com cada artista que gravou comigo. Agradecido pela oportunidade de trabalhar com pessoas tão maravilhosas e talentosas”, diz.

O primeiro single “Acessório de Cama”, dueto com Nairara Azevedo virou clipe e já passou dos 2 milhões de views no Youtube. Outros destaques são “Esfregadinha”, “Vestígios de Amor” e “A Gente se Perdeu”.