Quem nunca ouviu falar das músicas de Pabllo Vittar? Sucesso do Youtube

Biografia

Natural de São Luís, no Maranhão, o artista é um cantor, compositor e drag queen que a cada dia se torna mais popular. Pablo Vittar, apesar do questionável talento pra cantar, arregimenta muitos fãs e seus vídeos nas redes sociais contam milhões de visualizações.

Aos treze anos começou em um coral de uma igreja evangélica, na cidade natal, e eventualmente fazendo apresentações solo.

O maranhense iniciou a carreira profissional em 2013, sendo que dois anos depois começou a ganhar notoriedade com o lançamento do clipe de “Open Bar”, uma paródia da canção “Lean On” do grupo eletrodance Major Laser.

Com a popularidade crescente Vittar tornou-se figura central do movimento LGBTT, que através da música procura discutir a diversidade sexual e combater a homofobia e outras formas de preconceito.

Visual

O visual é sempre sensual com perucas e maquiagem caprichada que se tornaram uma marca registrada. Em 2016 o cantor/a participou da banda do programa Amor & Sexo, Rede Globo, substituindo Léo Jaime.

Parcerias são inúmeras. Entre elas a participação do clipe de “Insight”, de Luíza Possi. O rapper Rico Dalasam fez dueto com Pablo Vittar no clipe “Todo Dia”. Já o clipe de “Sua cara” teve a participação de Anitta e do Major Laser.

Seus clipes mais bombados no Youtube são “Corpo Sensual”,que teve a participação de Mateus Carrilho, visto quase 215 milhões de vezes e “K.O.” com impressionantes 268 milhões de views.