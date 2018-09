Queimadas geram danos irreparáveis

Embora o período de estiagem contribua para essa questão, nesse caso foi comprovado que o incêndio teve início após a queda de balões no interior das florestas da Companhia.

De acordo com a Melhoramentos Florestal, por dois dias brigadistas trabalharam no combate ao incêndio que atingiu aproximadamente 45 hectares na região do Tico-Tico, Groto e Rio Acima, exigindo muito esforço dos brigadistas da companhia.

Denivaldo Camargo, Diretor Florestal da Companhia Melhoramentos de São Paulo, em entrevista ao jorna Regional News, confirmou os prejuízos e passou detalhes dos danos. “Foram afetados aproximadamente 45 hectares de florestas de Eucalyptus, na maioria com idade superior a 5 anos e parte de um plantio jovem no Projeto Tico Tico. Tivemos danos severos nos plantios jovens, mortalidades, queimas e presença de material carbonizado no parte basal – 2,5m de altura das arvores adultas. É um prejuízo enorme, além de causar danos à saúde com a fumaça que se espalha”, disse.

Essa ocorrência trouxe preocupação não apenas a empresa, mas ao município. “A fazenda em Caieiras por ser uma unidade com grande interferência da cidade, rodovias Anhanguera e Bandeirantes e urbes ao entorno, ela tem sofrido nos últimos anos impactos importantes relativos a incêndio. Os números são preocupantes com aproximadamente 430 focos nos últimos seis anos, atingido cerca de 600 hectares, correspondente a 600 campos de futebol. Portanto, uma área importante que tem sido prejudicada por essas práticas de incêndio”, declarou.

Para evitar que novos ocorram na cidade e nas áreas da Companhia, Denivaldo Camargo, pede a colaboração de todos os cidadãos. “A pessoas podem nos ajudar colaborando quando encontrar um foco de incêndio em Caieiras, nas redondezas, próximas as nossas fazendas ou nas rodovias. A primeira opção é ligar para o Corpo de Bombeiros. Mas nós temos a nossa Central de Atendimento para esse tipo de ocorrência. Então se alguém encontrar alguma situação em nossas áreas pode ligar para os telefones 99914-2049 ou 4442-7080 que funciona 24 horas. Então peço que as pessoas contribuam e não deixem de fazer as comunicações. Afinal, todos sofrem com as queimadas”, finalizou.

Autoridades alertam para a questão

Representando os vereadores por Caieiras, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Wladimir Panelli também fez um alerta um alerta sobre as queimadas e incêndios, ultimamente constantes em nossa região, repleta de matas nativas e fauna riquíssima.

“Além dos prejuízos à fauna e flora, esses incidentes causados por mãos humanas – ou seja – soltura de balões – que é crime – mais o descarte de bitucas de cigarros na margem das vias e rodovias, são prejudiciais à saúde e à própria vida urbana. Como presidente da Câmara, faço questão de viabilizar apoio para que esses crimes não sejam cometidos e, se forem, punidos com rigor”, declarou.