Queen mais clássico que nunca

A morte de Mercury, ocorrida em 1991, encerrou o período mais criativo do grupo que voltou às paradas por intermédio do longa-metragem “Bohemian Rhapsody”, que na última edição do Oscar levou quatro estatuetas. Não faturou o de trilha sonora, mas nem precisava, pois as músicas do Queen por si só são obras primas.

Canções como “We Are The Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “Another one Bites The Dust”, “Love Of My Life”, “Under Pressure”, “We Will Rock You”, além da que nomeou o filme serão interpretadas pela Orquestra Petrobras Sinfônica no próximo sábado, 29, no Allianz Parque Hall. A OPES que vem nos últimos anos estreitando os laços entre a música erudita e a popular interpretando grandes álbuns pop, como “Thriller”, de Michael Jackson e “The Dark Side Of The Moon”, do Pink Floyd, presta homenagem agora a Freedie Mercury e companhia.

Criada em 1972 pelo maestro Armando Prazeres a Orquestra é integrada por mais de 80 instrumentistas e em quase cinco décadas de existência ganhou reconhecimento internacional. Patrocinada pela Petrobras há 32 anos a OPES se diferencia das demais por seu modelo de gestão o qual é gerido pelos próprios músicos o que atesta alto nível de gerenciamento e organização. A administração fica por conta da Associação Orquestra Pró Música, do Rio de Janeiro. Neste concerto no Allianz Parque Hall a regência da OPES será de Felipe Prazeres com arranjos levando assinatura de Alexandre Caldi e Itamar Assiere. Será uma noite inesquecível de celebração e tributo ao Queen e sua música atemporal.

Serviço

Orquestra Petrobras Sinfônica interpreta Bohemian Rhapsody

Dia 29 de junho – 21 horas

Onde: Allianz Parque Hall

Av. Francisco Matarazzo 1705 –

Barra Funda

Capacidade: 5.757 pessoas

Classificação: 14 anos

Ingressos: De R$ 40,00 a R$ 150,00

Inf: www.eventim.com.br/allianzparquehall