Queen: Banda inglesa recebe homenagem pelos 50 anos de carreira

Seguindo os protocolos sanitários como aferição de temperatura, uso de máscaras e redução de público o Tom Brasil recebeu uma galera entusiasmada que respeitou as regras e acompanhou a apresentação nas mesas, agitando nas cadeiras, batendo cabeça de forma contida.

O Queen Celebration é liderado pelo vocalista André Abreu que, além de emular os trejeitos tem um timbre de voz muito parecido com o de Freedie Mercury mostrando bastante segurança na interpretação. Por volta das 19 horas com as mesas ocupadas as luzes apagaram e um trecho de “Bohemian Rhapsody”, o filme de 2018, que conta a trajetória dos ingleses tomou conta do telão para em seguida a banda entrar com todos o gás tocando “We Will Rock You”. Um início já em alta voltagem pra alegria dos presentes. Confesso que o guitarrista Danilo Toledo, extraordinário por sinal, me lembrou mais o Gene Simmons no clipe de “Lick It Up”, do Kiss. Mas sem qualquer ofensa é claro.

Completam a banda o baixista P.H.Bazille e o batera Guib Silva, excelentes músicos que seguram a barra para que Toledo e Abreu tomem conta do palco dando toda a adrenalina que só o show do Queen pode proporcionar. A banda também foi acompanhada por um sexteto de cordas sob regência do Maestro Andrey Presser que também, em alguns momentos da apresentação tocou teclados.

O set list não deixou de fora os maiores clássicos do Queen. “Another One Bites de Dust”, seguida por “Don’t Stop Me Now” e “Play The Game” com André Abreu ao piano numa verdadeira reencarnação de Freedie Mercury.

Em seguida apenas Danilo Toledo ao violão fez uma intro cabulosa mostrando muita técnica e mandando “Love Of My Life” para delírio e coro coletivo do público. Abreu sabe comandar a galera mostrando o quanto é um ótimo front man.

“It’s a Hard Life” em seguida com imagens de clipes e matérias sobre o Queen tomando o telão. “Who wants To live Forever” contou com os teclados de Andrey Presser sucedida por “A Kind Of Magic”.

Claro que a inesquecível apresentação de 1985 no Estádio de Wembley não faltaria. A intro perfeita para “Radio Gaga”, acompanhada pelo gestual clássico do bater de palmas perfeito para completar a música.

“Under Pressure”, “I Want To Break Free” (com direito a visual do clipe) e “Crazy Litte Things Called Love” formaram uma trinca sonora de prima.

Um encore para “We Will Rock You” sucedida por um pot-pourri do sexteto de cordas com canções que excecutadas anteriormemente. Serviu também para dar um refresco pra banda e troca de figurinos, que aliás também são bem feitos.

A banda se juntou ao sexteto para tocar “Innuendo” seguida pela significativa “Show Must Go On”. Mais que nunca o show tem que continuar.

André Abreu bastante emocionado disse estar numa noite muito feliz e especial. Dedicou a apresentação aos tios mortos pela Covid-19 e que eram os responsáveis pelo figurino da banda. Agradeceu a presença do público, apresentou a banda e, acima de tudo, agradeceu a Freedie Mercury, o responsável por tudo o que eles mostravam no palco.

Para o gran finale mandaram “Bohemian Rhapsody” com encerramento de “We Are The Champions”. A tradicional foto com o público no final, agradecimentos finais e a certeza que o show deve mesmo continuar.

QUEEN CELEBRATION IN CONCERT

Tom Brasil – 15 de agosto

Set List

We Will Rock You

Another One Bites The Dust

Don’t Stop Me Now

Play The Game

Somebody To Love

It’s A Hard Life

Who Wants to Live Forever

A Kind Of Magic

Rádio Gaga

Under Pressure

I Want to Break Free

Crazy Little Things Called Love

We Will Rock You (repeat)

Innuendo

Show Must Go On

I Want It All

Bohemian Rhapsody

We Are The Champions