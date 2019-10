Queda de prédio em Fortaleza deixa mortos e feridos

Foram confirmados ainda o resgate de cinco pessoas com vida. Segundo a Defesa Civil Estadual do Ceará, nove pessoas estão desaparecidas. Duas vítimas ainda estão sob os escombros e os bombeiros já estão em contato visual com elas. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.

Os moradores da região tiveram que deixar suas residências, a pedido dos bombeiros, por risco de explosões por um possível vazamento de gás, que está sendo investigado.

Confira o vídeo feito pela TV Verdes Mares que mostra o momento da queda do edifício: