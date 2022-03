Queda de muro causa interdição de apartamentos em Franco da Rocha

Em 19 de fevereiro de 2010, o jornal Regional News esteve no local, a pedidos dos condôminos, e divulgou uma matéria com as questões ocasionadas pela queda da estrutura da parte de trás do condomínio provocada pela chuva. Na ocasião, as unidades eram recém-entregues.

A situação voltou a ser registrada o mofo, infiltração, vazamento de esgoto, rachadura nas paredes são alguns dos problemas que geram transtornos e os moradores acionaram o jornal novamente em busca de ajuda.

De acordo com a síndica Reijane Santos Oliveira, devido a situação atual, o Bloco D foi interditado pela Defesa Civil e muitas famílias estão desesperadas. “Já entramos em contato com a Caixa, responsável pela entrega dos apartamentos, mas não tivemos resposta. A situação demanda atenção e urgência. Estamos em buscando maneiras de resolver essa questão”, disse.

Com a ajuda dos moradores, ela quer acionar a empresa que realizou as obras na primeira ocorrência em busca de uma solução. “Muitas famílias não têm para onde ir. Precisamos de providências”, falou João Paulo de Oliveira

Luiz Egídio teve o apartamento interditado e torce para que tudo se resolva o mais rápido possível. “Espero que tudo seja solucionado em breve. É complicado não poder voltar para casa”, declarou.

A assessoria de imprensa da Caixa foi procurada para se manifestar e informou que em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo, no fim do mês de janeiro, a Defesa Civil interditou preventivamente o bloco D do Condomínio Vitória IV, em Franco da Rocha.

Na mesma nota esclareceu que todas as famílias residentes do bloco já foram realocadas em outras unidades ou estão recebendo o auxílio moradia.

A CAIXA ressaltou ainda que vem prestando atendimento tempestivo à síndica do Condomínio e que as providências para promover o retorno à normalidade para as famílias atingidas já foram iniciadas, por meio do acionamento à seguradora e tão logo seja finalizado o laudo de vistoria serão iniciadas as ações para contratação de empreiteira para realizar as adequações necessárias.